Un alpinista è morto cadendo in un crepaccio sul ghiacciaio del Miage

AGI - Un alpinista è morto dopo essere caduto in un crepaccio sul ghiacciaio del Miage, a quota 2.200 metri circa, in Valle d'Aosta. L'uomo stava procedendo slegato lungo l'itinerario di rientro dalla salita al rifugio Gonella quando, forse a causa di una distrazione dovuta alla fatica, non ha visto il crepaccio ed è precipitato.

I detriti e l'acqua sul fondo hanno causato una repentina ipotermia e il successivo decesso, dichiarato in pronto soccorso dopo i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Courmayeur.