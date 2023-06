AGI - Sono riprese stamani, in alcuni garage vicini all'ex hotel Astor, perquisizioni mirate alla ricerca di tracce di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa dallo scorso 10 giugno dalla struttura che era occupata a Firenze.

Secondo quanto si apprende, la procura avrebbe disposto perquisizioni in locali dove, secondo un'ipotesi investigativa, la bambina potrebbe essere stata trattenuta alcune ore dopo essere stata portata via dall'albergo. Intanto stamani, i genitori della bambina sono tornati spontaneamente in procura per parlare con il magistrato.