AGI - Un automobilista che utilizza impropriamente un parcheggio riservato ai disabili. Un disabile che ritenendosi danneggiato, decide di farsi 'giustizia' da solo. Entrambi sono stati sanzionati e denunciati, dopo l'episodio avvenuto nell'area di sosta di un grande centro commerciale a Novara.

Un albanese di 22 anni si era rivolto alla Polizia lamentando il danneggiamento della propria auto in sosta. Gli agenti arrivati sul posto avevano constatato che la vettura aveva il parabrezza rotto e la fiancata rigata: secondo alcune testimonianze raccolte, a danneggiare la vettura era stato una persona con una stampella. Gli agenti hanno invitato l'automobilista a sporgere denuncia in questura, dove, pero', il giovane è stato sanzionato per aver parcheggiato nello spazio riservato ai disabili.

Nel contempo gli è stata ritirata la patente di guida albanese, in quanto nonostante fosse residente nel territorio italiano da più di un anno, non aveva provveduto alla conversione. Più tardi, grazie al controllo delle immagini delle videosorveglianza, e' individuato anche l'autore del danneggiamento, un uomo di 42 anni che è stato denunciato per gli atti vandalici.