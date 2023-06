AGI - Questa mattina a due settimane dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Via Volturno la strada del quartiere Isola dove il Cavaliere è nato si è trasformata in "Via Silvio Berlusconi". Cosi' si legge sul murale dal titolo "Self-Made Man" dell'artista aleXsandro Palombo che ritrae Berlusconi in Via Volturno davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo.

Nel murale Berlusconi è ritratto in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell'azzurro, in una mano un secchiello con della colla e la scritta self-made man, nell'altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo "Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023". "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere - si legge in una nota dell'artista -. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata "Via Silvio BERLUSCONI". Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti"