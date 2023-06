Nuovo stop all'estate, maltempo fino a fine mese

AGI - Mese di giugno che si avvia ad una conclusione altalenante: tra oggi e domani, segnala il Centro Meteo Italiano, un campo d'alta pressione abbraccerà l'Italia garantendo tempo stabile e temperature in media su gran parte della penisola. Nel contempo una circolazione depressionaria transiterà tra il mar Baltico e l'Europa centro-orientale, portando qualche pioggia sulla regioni di nord-est.

Il Centro Meteo Italiano conferma tra giovedì e venerdì l'approdo di una perturbazione in Italia che potrebbe portare maltempo diffuso. Piogge e temporali potrebbero caratterizzare l'avvio del mese di Luglio ed il suo primo weekend, con un moderato calo termico.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità a ciclo diurno in sviluppo su Alpi e Appennini con possibili locali acquazzoni sui settori alpini, soleggiato in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, salvo innocui addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalente assenza di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati e innocui addensamenti sui settori appenninici. In serata non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in generale rialzo da nord a sud.

Per domani, si prevede

AL NORD

Al mattino nubi sparse al Nord-Est con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini, variabilita' asciutta altrove. In serata fenomeni in movimento verso la Pianura Padana con piogge e acquazzoni sparsi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata di bel tempo al Sud e sulle Isole Maggiori con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori appenninici nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Temperature minime stabili o in generale aumento, massime stabili o in diminuzione al Nord e in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.