Cade un ramo sul cortile di un oratorio, feriti 2 bimbi e 6 adulti

AGI - Otto persone - sei adulti e due bambini sono rimate ferite un grosso ramo caduto sul cortile di un oratorio a Luino, in provincia di Varese. I feriti più gravi, ma non in pericolo di vita, sono una bimba di 7 anni e una donna che per i traumi riportati sono state trasportati in codice rosso con due eliambulanze rispettivamente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al San Gerardo di Monza.

Gli altri 5 piccoli e l'altro ferito adulto invece sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio.