Accoltella la fidanzata incinta di 7 mesi e scappa

AGI - Ha ferito al collo la compagna incinta di 7 mesi ed è fuggito via, ma è stato arrestato. Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni che, questa notte in un appartamento in via dei Due Ponti, a Roma, al culmine di una lite, ha accoltellato al collo la fidanzata, una 32enne italiana, ed è poi fuggito. Sul posto la polizia. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile.

La donna è fuori pericolo. Salvo anche il bimbo che la 32enne porta in grembo. Nei confronti del 42enne, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura, l'accusa è quella di tentato omicidio.