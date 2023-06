AGI - Tempo ancora un po' instabile sull'Italia dove le temperature si mantengono alte ma piogge e acquazzoni potrebbero comparire in diverse zone del Paese. Una residua circolazione depressionaria, spiega il Centro Meteo Italiano, innescata da un flusso di correnti umide presente sul settore balcanico determinerà, nella giornata di oggi, 25 giugno e in particolare nel pomeriggio, qualche nota di residuale maltempo in particolare sulla Calabria, con temporali in formazione nelle zone interne e con occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere tirreniche.

Nuovo miglioramento atteso in serata, con temperature che in questo caso non subiranno significative variazioni rispetto ai valori delle precedenti 24 ore.

Le previsioni nel dettaglio

Al Nord

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno e assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro

Aal mattino tempo in prevalenza stabile, qualche innocuo addensamento sull'Abruzzo. Al pomeriggio qualche cumulo atteso sull'Appennino, ma senza precipitazioni associate. In serata ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle isole

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari e sulle coste settentrionali della Sicilia, con qualche pioggia tra Basilicata e Calabria. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Calabria, soleggiato o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.