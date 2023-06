AGI - Seneca, scelto per la versione di latino della maturità classica con il brano 'Chi è saggio non segue il volgo' tratto dall'opera 'Lettere morali a Lucilio', non veniva proposto dal 2017. Ma con il testo di oggi sale al 'primo posto' tra gli autori più tradotti alla Maturità dal dopoguerra a ora: con 16 'apparizioni' eguaglia Cicerone, assente dal 2009.

Il senso del testo esprime il concetto che il favore della folla non porta felicità ma rovina; Seneca mosse all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare la virtù in mezzo a facili allettamenti e falsi valori. Agli studenti viene chiesto di tradurre il testo di Seneca, di comprenderlo e interpretarlo, di fare un'analisi linguistica e stilistica e infine di concludere con un approfondimento e delle riflessioni personali.

Le funzioni allo Scientifico

La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è invece la seconda prova proposta al liceo Scientifico. Non risultano elementi che rimandano alla vita quotidiana, sottolinea Skuola.net, cosa che invece caratterizzò le tracce di matematica negli ultimi anni prima del Covid.

Seconda prova

Secondo giorno di Maturità per 536.008 studenti, 521.015 candidati interni e 14.993 esterni.

La prova di oggi, a differenza del tema di italiano, è diversa in base all'indirizzo di studi: Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici, progettazione di impianti e costruzioni per l'indirizzo Geometra; disegno e organizzazione industriale per gli indirizzi di meccanica; tecniche di navigazione e costruzione di un mezzo per gli istituti di trasporti e logistica.

Gli studenti dei licei artistici avranno tre giorni di tempo per finire l'elaborato e potranno lavorarci per 6 ore al giorno (consegna lunedì 26 giugno); gli studenti del liceo musicale e coreutico, che potranno concludere il progetto in due giorni. Per gli studenti, il fischio d'inizio anche oggi è stato alle 8.30.