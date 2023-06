Maturità: tracce su Moravia, Quasimodo e sul libro-testamento di Piero Angela

Il tototema quest'anno non ha fatto flop: i pronostici davano in pole proprio Verga, di cui ricorre il centenario della morte, e Pascoli. E così è andata. Confermate le aspettative sul tema pandemico e anche sulle problematiche del mondo web. Grande assente, invece, la guerra in Ucraina su cui gli studenti si aspettavano di potersi esprimere