AGI - "Il portale Agenda onLine, per il quale si registrano disagi nella fissazione degli appuntamenti, è soltanto uno degli strumenti di accesso agli uffici delle Questure dedicati al rilascio dei passaporti, rivolto, peraltro, ai casi privi del carattere d'urgenza. Al riguardo, informo che il 15 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ne ha ultimato l'adeguamento tecnologico nella prospettiva di migliorarne la funzionalità". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad un'interrogazione nel corso del Quetion Time alla Camera.

"Nella fase post pandemica, è di nuovo possibile avvalersi di una pluralità di canali di accesso per consentire la presentazione delle domande - ha spiegato il ministro Piantedosi - e la conseguente rapida trattazione per coloro che documentano situazioni di urgenza, legate a malattia, lavoro, studio e turismo. Tra di esse, figurano gli Open Day, gli sportelli urgenze, gli indirizzi telematici e telefonici dedicati".

"Circa i tempi per il rilascio del passaporto, in quasi tutte le Questure essi si attestano su quelli previsti dalla normativa di riferimento (15 giorni e, in caso di ulteriori accertamenti, 30 giorni) - ha detto ancora il responsabile del Viminale - consentendo, per le ipotesi di urgenza, di consegnarlo senza ritardo rispetto alle prenotazioni esibite o alle motivazioni addotte a sostegno della domanda. Sul piano organizzativo, poi, oltre all'aggregazione di personale appartenente ad altri settori e al maggior ricorso ad ore di lavoro straordinario, e' stata ultimata la sostituzione delle postazioni front office e back office degli uffici passaporti con nuove soluzioni piu' performanti".