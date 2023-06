Il clochard ucciso a Pomigliano d'Arco era stato già aggredito

AGI - Era già stato picchiato alcuni mesi fa Frederick, il 43enne del Ghana ucciso di botte due notti fa a Pomigliano d'Arco (Napoli). Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare i responsabili e, secondo quanto si è appreso, la vittima era già stata presa di mira da un gruppo di minorenni delle palazzine 219, complesso di edilizia popolare a Pomigliano. Ed è in quella zona che si concentra l'attenzione degli investigatori.

Intanto è stata organizzata una marcia silenziosa in sua memoria. L'uomo infatti era benvoluto in via principe di Piemonte, dove tutti lo conoscevano e dove saltuariamente raggranellava piccole somme aiutando le persone a caricare in auto la spesa fatta nel vicino supermercato. A volerla il parroco della chiesa San Francesco, don Pasquale Giannino.

"Ancora una volta siamo messi in discussione come cristiani, cittadini, famiglie - ha scritto il parroco in un post su Facebook - chiediamo con insistenza una capillare attenzione per il nostro territorio, ciascuno si adoperi per una sensibilizzazione delle coscienze. Questo episodio segna la responsabilità civile di ciascuno e impone un cammino insieme". Il corteo partirà alle 20,30 dal supermercato di via Gramsci.