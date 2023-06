Solstizio d'estate da record, temperature oltre i 35 gradi

AGI - Un'aria calda, proveniente dal promontorio africano, si sta espandendo sul Mediterraneo centrale e determina così in Italia un netto aumento delle temperature che nella seconda parte della settimana saranno sopra media anche di 8-10 gradi. Da oggi fino a venerdì, dunque, sono attese temperature che vanno ben oltre i 35 gradi specie nelle zone interne del Centro-Sud.

Da venerdì - secondo gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano - una saccatura in transito al Nord dove porterà temporali anche intensi. Questa si muoverà poi verso i Balcani facendo affluire aria più fresca anche sull'Italia.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Nuvolosità medio-alta in transito al mattino. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi Alpini, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Tempo stabile al centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o velati. Non sono previsti cambiamenti del tempo tra serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli soleggiati al mattino, qualche innocuo addensamento sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in rialzo.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Tempo stabile al mattino con nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi Alpini, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. Non sono previsti cambiamenti del tempo anche tra serata e nottata con cieli sereni o con al più qualche velatura in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, salvo dei disturbi da nuvolosita' bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord-Ovest e in rialzo sul resto d'Italia, massime in generale aumento.