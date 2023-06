La procura ascolta nuovi testimoni per l'incidente di Casal Palocco

AGI - Un nuovo giro di interrogatori per confrontare testimonianze diverse e cercare punti in comune per ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale ha perso la vita un bimbo di 5 anni, mentre un gruppo di ragazzi a bordo di un suv Laborghini preso a noleggio stava realizzato un video da postare su Youtube, nel loro canale The borderline.

La polizia locale di Roma Capitale sta ascoltando diversi testimoni che, lo scorso mercoledì, erano presenti al momento dell'incidente tra il Suv Lamborghini e la Smart FourFour che ha portato alla morte del piccolo Manuel, a Casal Palocco, a Roma. Secondo quanto si apprende, al momento, non sembrerebbero esserci altre auto coinvolte, come invece riferito da alcuni organi di informazione.

La procura di Roma ha anche disposto esami di secondo livello per valutare il quantitativo e la data dell'assunzione di cannabinoidi da parte di Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv preso a noleggio.

In queste ore si attende anche la decisione dei magistrati per la restituzione della salma del piccolo dopo che l'autopsia eseguita sabato scorso al Policlinico Tor Vergata ha confermato la morte per i traumi riportati nel sinistro. La famiglia vuole infatti celebrare i funerali del bimbo, mentre sul luogo dell'incidente in tanti depongono fiori, messaggi, qualche lumino e dei giocattoli.