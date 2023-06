La folla tenta di linciare gli youtuber dopo l'incidente [VIDEO]

Sono immagini che circolano sui social. Subito dopo l'impatto tra il suv Lamborghini e la Smart con a bordo il piccolo Manuel, si radunano decine di persone intorno ai due veicoli e la reazione della folla è improvvisa e violenta

AGI - I ragazzi a bordo del suv Lamborghini preso a noleggio per girare un video da inserire nel canale YouTube dei The Borderline vengono accerchiati dalla folla. Volano insulti anche pesanti. Sono pochi frame ripresi dai tanti smartphone presenti lungo la strada di Casal Palocco dove si è verificato l'incidente. Gli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente hanno eseguito perquisizioni in casa del ragazzo alla guida, indagato per omicidio stradale, e nella sede della società che ha noleggiato l'auto.