Sole e temperature in rialzo su tutta l'Italia

AGI - Al Nord sarà una giornata all'insegna del tempo asciutto grazie all'arrivo dell'alta pressione. Cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, da segnalare solo locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi occidentali. Ampie schiarite ovunque in serata. Anche al Centro si prevede tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio grazie all'alta pressione. Nessuna variazione anche in serata e nottata. Alta pressione che porta tempo stabile anche al Sud con cieli sereni, o al più, poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e nottata. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.