Trovato il corpo del ragazzo che si era tuffato nel fiume Secchia

AGI - È stato ritrovato nel Secchia, il corpo di Yahya Hkimi, lo studente 18 enne disperso da 4 giorni dopo essersi tuffato nel fiume. Il cadavere era in un'ansa del corso d'acqua tra Marzaglia e Cittanova, a circa cinquecento metri a valle della piccola cascata artificiale da cui si era lanciato mentre un amico lo riprendeva. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco.

Nel punto in cui il ragazzo si è tuffato è vietata la balneazione. Secondo il racconto dell'amico, il 18enne avrebbe chiesto di essere filmato per simulare di essere portato via dalla corrente ma dopo il terzo salto non è riemerso. Le ricerche sono state intense ed è anche stato deviato il corso del fiume.