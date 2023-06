Un nordafricano con la parrucca è stato sgozzato a Roma

AGI - Omicidio nella notte in un parco in via delle Gardenie, in zona Prenestino, alla periferia di Roma. Il cadavere di un uomo con una parrucca, probabilmente nordafricano, è stato trovato con ferite da arma da taglio alla gola e al fianco da un passante che ha chiamato il 112. Sul posto la polizia. A indagare sul caso la Squadra Mobile di Roma.