Sgomberato l'ex hotel Astor dove viveva la piccola Kata

AGI - È in corso lo sgombero, a Firenze, dell'ex hotel Astor dove è scomparsa Kata, la bambina di cinque anni di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. L'operazione è condotta dalla questura con l'ausilio dei carabinieri.

Il provvedimento del gip in corso di esecuzione all'ex hotel Astor di Firenze, scaturisce dalle indagini per il tentato omicidio avvenuto il 28 maggio scorso, quando un uomo precipitò da una finestra durante dei tafferugli, e della scomparsa di Kata dello scorso 10 giugno. Il reato ipotizzato è quello di invasioni di edifici.

"Sussiste il pericolo - spiega una nota firmata dal procuratore aggiunto della Dda di Firenze Luca Tescaroli - che il protrarsi della condotta criminosa, impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati o comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell'immobile"

Autorità al lavoro per ricollocare gli occupanti

Prefettura e Comune di Firenze si sono attivati per la collocazione in altre strutture abitative dei 54 occupanti (tra cui 19 minori) dell'ex hotel Astor, sgomberato stamani. L'esecuzione, delegata dalla Dda, è stata curata dalla questura con l'ausilio del comando provinciale dei carabinieri, degli assistenti sociali, dei vigili del fuoco e di personale del 118. L'Astor era stato occupato abusivamente dal 19 settembre del 2022.

I fatti

Sono giorni di febbrili indagini e di ricerche a Firenze per la scomparsa di Kataleya Mia Alvarez, la bimba di cinque anni figlia di peruviani che manca da ieri pomeriggio. Stava giocando con i coetanei nel cortile dello stabile occupato, l'ex hotel Astor, dove abita con la madre, che però al momento della scomparsa era assente perché a lavoro.

Acquisito il dna della piccola Kata

Niente è trapelato degli interrogatori dei genitori. I verbali, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sono stati secretati. Ma gli inquirenti sono andati avanti anche con altre attività parallele agli interrogatori. Sono stati infatti acquisiti alcuni effetti personali della bimba. Gli investigatori sono tornati nell'ex hotel Astor a Firenze, il luogo dove la famiglia di Kata vive, e hanno prelevato alcuni oggetti.

Due testimoni e uno uomo misterioso

Due testimonianze, di cui una proveniente da una bambina, avrebbero indicato agli inquirenti che la piccola Kata sarebbe stata portata via da un uomo, nel pomeriggio di sabato scorso, dal cortile dell'hotel Astor di Firenze. Gli inquirenti, si apprende da fonti vicine all'indagine, ipotizzano anche la presenza di un 'covo' vicino all'albergo occupato, dove chi avrebbe rapito la bambina potrebbe averla tenuta per alcune ore. Le perquisizioni di ieri fuori dal perimetro della struttura occupata non avrebbero dato esito positivo