Il maltempo non abbandona l'Italia. Allerta arancione in diverse regioni

AGI - La morsa del maltempo non abbandona l'Italia. Per la giornata del 15 giugno, la Protezione civile ha previsto ancora un'allerta arancione su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, e allerta gialla su gran parte del Paese. Secondo il Centro meteo italiano una saccatura depressionaria in movimento tra Mediterraneo e Balcani porterà nuove piogge e temporali, anche intensi, su alcune regioni della nostra Penisola.

Dopo la bomba d'acqua di martedì, la Capitale è stata colpita ancora una volta da piogge molto violente causando allagamenti con disagi alla popolazione e traffico in tilt: sono stati circa 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma. Le abbondanti piogge hanno provocato allagamenti di strade e disagi a strutture abitative. Diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti che hanno riguardato per lo più il quadrante Nord e quello Sud-Est della città.

In Toscana è confermato il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico, e per temporali fino alla mezzanotte di oggi. In provincia di Arezzo, oggi un forte temporale ha colpito un tratto dell'Autosole all'altezza dell'uscita Valdichiana: la corsia sud è stata invasa dall'acqua e due mezzi sono andati in avaria. Per fortuna non ci sono stati feriti, anche se la strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora e mezzo.

E poi, non sono mancati forti precipitazioni sulla Sardegna oltre che sul Piemonte. Tutto a causa dell'egemonia di un'ansa depressionaria - sottolinea il Centro meteo italiano - che causerà ancora nelle prossime 24 ore maltempo e instabilità diffusa, prevista in aumento da Nord a Sud.

Per avere un assaggio d'estate bisognerà aspettare il weekend quando arriverà l'anticiclone africano: da venerdì su tutta l'Italia dovrebbe splendere il sole con un'ondata di caldo che, la prossima settimana, vedrà le temperature salire anche sopra i 30 gradi.