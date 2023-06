Gli effetti dell'ultima bomba d'acqua su Roma

La violenta ondata di maltempo, una vera bomba d'acqua che si è abbattuta sulla capitale, ha creato criticità al servizio delle metropolitane. La linea A della metro, in particolare, è rimasta interrotta per intervento delle protezioni elettriche in più punti. Al contempo si sono verificate diverse infiltrazioni d'acqua su metro A e C. Sulla metro C, in particolare, l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L'area è stata subito messa in sicurezza. Molti disagi in tutta la città. In via Cortina d'Ampezzo l'acqua ha invaso le strade creando problemi alla viabilità.