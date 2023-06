Ruby posta un cuore infranto

AGI - Un cuore rosso infranto e lo sfondo nero, due semplici parole: Addio Presidente. Così Ruby, al secolo Karima Elmahroug sul suo profilo Instagram saluta Silvio Berlusconi. Un rapporto controverso, il loro. Karima, quando salì aglio onori delle cronache non era maggiorenne, ma aveva già frequentato le cene ad Arcore.

Per lei Berlusconi fece la ormai famosa telefonata alla questura di Milano che gli è poi costata un processo per aver cercato di indurre un funzionario di polizia a commettere un abuso, rilasciando Ruby fermata senza documenti.

Lì nacque il caso della "nipote di Mubārak". L'ex presidente egiziano non aveva alcun legame di parentela con la giovane avvenente. Ma la tesi che Berlusconi fosse convinto che quel legame esistesse passò anche in una votazione in Parlamento. Karima non ha mai negato di conoscere il Cavaliere ma ha sempre smentito ogni rapporto sentimentale o addirittura sessuale.