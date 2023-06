Pioverà per tutta la settimana

AGI - La seconda settimana di giugno porterà ancora condizioni meteo instabili e perturbazioni in Italia, con precipitazioni anche intense e localmente accompagnate da grandine e forti raffiche di vento, il tutto con temperature anche di poco al di sotto delle medie. I dati del Centro Meteo Italiano mostrano quindi un progressivo miglioramento con l'arrivo del weekend quando l'instabilità si andrà attenuando. Con l'arrivo della terza decade del mese, infine, possibile arrivo di una prima ondata di caldo della stagione.

Previsioni meteo per oggi:

Al nord - Al mattino addensamenti presenti al Nord-Ovest con piogge tra Piemonte e Liguria. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con acquazzoni e temporali prima sui rilievi e poi in sconfinamento anche verso le pianure. Possibili fenomeni anche in nottata specie sulle Alpi e pianure adiacenti.

Al centro - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne specie in Appennino, soleggiato lungo le coste. Residue precipitazioni in serata nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite.

Al sud e sulle isole - Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio aumenta l'instabilità con acquazzoni e temporali anche di forte intensità specie sulle zone interne Peninsulari e con sconfinamento sulle regioni tirreniche. Tempo in miglioramento in serata con ampie schiarite, salvo residui fenomeni in Appennino. Temperature minime in aumento al Nord e sulla Sardegna e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani:

Al nord - Al mattino precipitazioni su Piemonte, Liguria e settori Alpini, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui rilievi, più asciutto lungo la Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest e sui rilievi di Lombardia e Trentino; asciutto altrove con molte nubi.

Al centro - Al mattino tempo instabile sulle regioni tirreniche con possibilità di piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sulle zone interne dove non mancheranno acquazzoni o temporali anche di forte intensità. In serata ancora precipitazioni soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove.

Al sud e sulle isole - Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in diminuzione al centro-nord, stabili o in lieve aumento al sud.