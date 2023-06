A fuoco un capannone nel Cosentino, crolla il solaio [VIDEO]

AGI - Un deposito di mobili è stato distrutto da un violento incendio divampato nella tarda mattinata. Le fiamme hanno avvolto il capannone della frazione Coretto, nel comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. La struttura si estende su una superficie di circa 3000 metri quadri e la presenza di materiali infiammabili ha accelerato la combustione.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale e distaccamento di San Giovanni in Fiore, che hanno richiesto il supporto di autobotti per rifornimento idrico e autoscale per spegnere il rogo. Le operazioni sono andate avanti con difficoltà per le fiamme che si sono levate altissime e una nube densa di fumo nero che ha invaso tutta l'area circostante.

Le alte temperature hanno anche danneggiato gravemente la struttura al punto che il tetto è crollato completamente.

Non risultano persone coinvolte ma le operazioni di messa in sicurezza richiederanno del tempo. Bisognerà poi procedere alla bonifica del sito. Tutto il materiale presente all'interno del deposito è andato distrutto e i danni, seppur non ancora quantificati, sono rilevanti. Sul rogo è stata già aperta un'inchiesta per accertarne la natura.

Si attendono i rilievi e i vigili del fuoco per stabilire se vi sia un'origine dolosa o se il focolaio divampato intorno alle 13,30 sia di natura accidentale, ipotesi più accreditata al momento.