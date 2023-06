Berlusconi resta in ospedale, le dimissioni non sono prevedibili

AGI - Le dimissioni del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, non sono ancora prevedibili. Inoltre, per ora, non è in programma alcun bollettino medico sulle condizioni di salute del leader azzurro 86enne. Proseguono gli accertamenti. Nel frattempo la famiglia Berlusconi si stringe attorno al patriarca.

Il fratello Paolo è stato il primo ad arrivare questa mattina. L'auto ha varcato la porta carraia di via Olgettina e Paolo Berlusconi è entrato nell'ospedale per raggiungere il reparto di degenza ordinaria dove è sempre pronta una suite per il leader di Forza Italia. Poco dopo l'ha raggiunto la figlia Marina, che già nella giornata di Sabato era stata accanto al padre.

La berlina della presidente del gruppo Arnoldo Mondadori Editore ha guadagnato la porta carraia e Marina Berlusconi ha raggiunto lo zio Paolo per sincerarsi delle condizioni del padre. Si sono trattenuti per circa quattro ore e poi hanno lasciato il San Raffaele.

La notte è trascorsa tranquilla per l'ex premier che rimarrà il ospedale anche la prossima, in attesa di conosce l'esito degli esami cui viene sottoposto e le decisioni dei medici che lo hanno in cura.