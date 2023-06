È morto l'attore Mike Batayeh. Recitò in 'Breaking Bad'

AGI - L'attore e comico Mike Batayeh, conosciuto per il suo ruolo di Dennis Markowski nella serie di successo "Breaking Bad", è morto all'età di 52 anni per arresto cardiaco. Lo ha annunciato la sua famiglia. La morte, avvenuta il primo giugno mentre l'interprete dormiva nella sua casa nello stato del Michigan, ha sorpreso i suoi parenti perché non aveva precedenti medici legati a problemi cardiaci.

"Io e le mie sorelle annunciamo con grande tristezza e rammarico la scomparsa del nostro amato fratello (...) Ci mancherà la sua grande capacità di portare risate e gioia a così tanti", hanno detto i familiari. Il suo funerale è previsto per venerdì prossimo, 16 giugno, nella città di Plymouth, nel Michigan.

Batayeh ha recitato in tre episodi della serie "Breaking Bad" nel 2011 e nel 2012 interpretando il ruolo di Dennis Markowski, manager della Brilliant Laundromat che fungeva anche da laboratorio di metanfetamine per Walter White (interpretato da Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul).