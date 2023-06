Tre morti e 3 feriti in un drammatico incidente a Treviso

AGI - È di tre morti e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada Treviso Mare, a Roncade. Una autovettura si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un furgoncino 9 posti.

Le vittime hanno tra i 31 anni e i 24 anni di Treviso e viaggiavano a bordo di una Polo bianca. La terza vittima è un 53enne, di Altivole, che viaggiava su un furgoncino Mercedes. Nello scontro sono rimaste ferite altre 3 persone.