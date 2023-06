Rompe un tubo del gas e minaccia di far esplodere un condominio

AGI - Dopo aver minacciato gli altri condomini si è chiuso in casa, ha rotto il tubo del gas rischiando di far saltare la palazzina e si è sdraiato sul letto. Per questo l'uomo, un 49enne, è stato fermato dalla polizia in via Baffigo, nel quartiere di Ostia. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e in un primo momento i carabinieri di Vitinia. L'uomo è stato bloccato dagli agenti nel suo appartamento e poco prima aveva lanciato anche oggetti dal balcone dell'abitazione.

È stato trasferito all'ospedale Grassi. L'uomo è indagato per tentato omicidio, porto d'armi e oggetti atti a offendere. Ha minacciato di morte i condomini, dopo aver rotto il tubo del gas rischiando di far esplodere la palazzina di 5 piani in via Baffigo, a Ostia.

Sull'uomo esisteva già un fascicolo di indagine affidato ai poliziotti del commissariato di Ostia: il 49enne infatti era già stato denunciato per minacce, oltre che da alcuni vicini, anche dall'ex compagna. "Prima o poi ti brucio" e "prima o poi ti sparo", le frasi dell'uomo contro la ex. Per questo quando spaventati i condomini hanno chiesto aiuto alla polizia i pm hanno emesso subito il fermo.