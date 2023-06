Fine settimana più caldo, ma poi tornano le nuvole

AGI - Sarà un weekend più caldo ma poi la settimana che si apre vedrà l'Italia colpita ancora da instabilità che porterà acquazzoni e temporali anche intensi e temperature in calo con valori anche sotto la media. Secondo il Centro Meteo Italiano, questo secondo weekend di giugno vedrà un blando promontorio anticiclonico in elevazione sul Mediterraneo occidentale mentre un campo di alta pressione sarà posizionato sulla Scandinavia. Aria fresca in quota si muove ancora sull'Italia portando condizioni meteo instabili soprattutto nel corso delle ore pomeridiane e sulle zone interne, dove saranno possibili sia sabato che domenica acquazzoni e temporali.

Una nuova fase fortemente instabile si sta per realizzare nel corso della prossima settimana. Due "gocce fredde" disturberanno la quiete in area mediterranea: una in arrivo da nord-est e una dalla Penisola Iberica. Praticamente, tutta la settimana avremo condizioni meteo instabili con acquazzoni e temporali diffusi, e non solo nelle ore pomeridiane. Guardando anche oltre, spiega il Centro Meteo Italiano, possiamo affermare con buona margine di certezza che non solo la seconda decade di giugno sarà all'insegna di condizioni meteo instabili, ma anche il caldo resterà lontano.

Le temperature nel corso della settimana saranno infatti in media o anche poco al di sotto e nessuna ondata di caldo è al momento prevista.

Le previsioni di oggi

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse specie tra Liguria, settori appenninici e Pianura Padana, maggiori aperture al Nord-Est. Al pomeriggio attesa instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini, più asciutto in Pianura Padana con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sui settori alpini, ampie schiarite altrove. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, fenomeni più sporadici sui settori costieri. In serata tempo in miglioramento ma con ancora fenomeni residui nelle zone interne e sul Lazio. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse tra Molise, Campania e Puglia settentrionale, ampie spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi specie nelle zone interne, più asciutto sulle Isole Maggiori e Calabria con cieli soleggiati. In serata ancora instabilità residua con piogge sparse, asciutto su Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.