Incidente sul set del "Gladiatore", sei ustionati

AGI - Un incidente durante le riprese di una scena acrobatica per il sequel di "Il Gladiatore" in Marocco ha provocato almeno sei feriti per le ustioni. Tante sono le persone che hanno richiesto cure sanitarie, di cui quattro sono ricoverate, riferisce il comunicato che Paramount Pictures ha inviato alla stampa statunitense. Secondo quanto detto da uno stuntman, "nessuno è in pericolo di vita". "Il benessere del cast e della troupe è della massima importanza per noi e abbiamo rigorose procedure di salute e sicurezza in tutte le nostre produzioni", ha dichiarato un portavoce di Paraomunt.

Nessun membro del cast principale è rimasto ferito. Tra gli attori figurano Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen, quindi le riprese proseguono. Neanche la data di uscita è cambiata ed è prevista la distribuzione internazionale nelle sale il 22 novembre 2024. La seconda parte de "Il Gladiatore" aspira a mietere lo stesso successo del film originale del 2000 quando, sempre con la regia di Ridley Scott con David Scarpa come sceneggiatore, riusci' ad affermarsi come uno dei film di maggior incasso della stagione e guadagnò l'Oscar per il miglior attore col suo protagonista, Russell Crowe.