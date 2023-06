"Lo skipper non sapeva di avere a bordo degli 007" dice il sindaco che lo sposò

AGI - Claudio Carminati, il comandante della 'Good...uria', la barca affondata nel lago Maggiore con a bordo 21 agenti dell'Aise e del Mossad, la domenica del naufragio "sarebbe dovuto andare alla Fiera della focaccia in Liguria con la moglie Anja, poi un suo conoscente, forse un ex carabiniere, e gli prospettò l'idea di caricare delle persone, che non sapeva appartenessero ai servizi segreti, portarle a fare un giro e a pranzo all'Isola dei Pescatori e lui cambiò programma".

Lo racconta all'AGI Federico Monti, sindaco di Arona, provincia di Novara, che celebrò il matrimonio tra lo skipper, di cui è amico, e Anja Bozhkova: "È una brava persona, semplice. Si era innamorato di Anja, una donna anche lei bravissima che ha fatto la badante per quasi tutta la sua vita e insieme erano coinvolti nella vita lavorativa sulla barca che era anche la loro casa. Non sapeva assolutamente chi aveva caricato quel giorno".

Come altri amici di Carminati, alcuni dei quali impegnati in questi giorni a sostenerlo anche economicamente dopo che ha perso moglie, casa e lavoro, Monti esclude in modo categorico che l'amico fosse in qualche modo legato ai servizi.

"E' stato fatto tanto sciacallaggio su questo, Claudio ha avuto una vita normale. Vendeva aspirapolveri, poi ha fatto il pasticcere, poi si è costruito la barca. Un creativo, benvoluto da tutti, che amava il lavoro che faceva. Mi ha detto che in una frazione di secondo la barca è stata travolta dalla tempesta. Un'evenienza imprevedibile, mai vista da queste parti, come mi ha riferito la guardia costiera".

Sul fronte delle indagini proseguono gli accertamenti della Procura di Busto Arsizio che ha indagato Carminati per naufragio e omicidio colposi e le difficili operazioni di recupero dell'imbarcazione.