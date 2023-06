Il decorso postoperatorio del Papa "risulta regolare"

AGI - "Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice informa che si è alimentato con una dieta idrica. I parametri emodinamici e respiratori sono stabili. Il decorso post operatorio risulta regolare". Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "Nel pomeriggio di oggi, Solennità del Corpus Domini, ha ricevuto l'Eucarestia".

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla dopo l'intervento chirurgico per laparocele incarcerato al quale è stato sottoposto. L'operazione in anestesia generale è durata tre ore e non ci sono state complicazione ed era necessaria per un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un precedente intervento, che avrebbe potuto costituire il rischio di un'occupazione intestinale.

La telefonata alla madre di un bimbo ricoverato

Tra i tanti messaggi di vicinanza Papa Francesco "è stato colpito dall'affetto della famiglia del piccolo Miguel Angel, battezzato" dallo stesso Pontefice "lo scorso 31 marzo durante la visita nei reparti di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile dell'ospedale, che gli ha inviato un poster di auguri di pronta guarigione". Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "Il Santo Padre ha voluto personalmente ringraziare la mamma con una breve telefonata".

Sul poster, inviato dalla famiglia del piccolo Miguel Angel, vi sono quattro fotografie: la prima ritrae Papa Francesco mentre battezza il piccolo nella culla vicino alla mamma, la seconda vi è il papà con Miguel Angel e gli altri due figli, José Miguel e Massimo Antonio. Le altre due foto ritraggono separatamente José Miguel e Massimo Antonio con in braccio il piccolo Miguel Angel.

Nel testo, in spagnolo, la famiglia ringrazia Papa Francesco per aver battezzato il piccolo Miguel Angel augurandogli una pronta guarigione.