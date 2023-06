Violenze contro anziani a Napoli, tra le vittime anche una donna di 100 anni

AGI - Tra le vittime di maltrattamenti anche una donna di 100 anni. Una indagine dei carabinieri fa luce su abusi in una struttura residenziale privata per anziani in corso Vittorio Emanuele, nel quartiere bene di Chiaia a Napoli, dove militari dell'Arma hanno eseguito misure cautelari emessa dal gip partenopeo nei confronti di 7 indagati, 2 ora nel carcere di Napoli-Poggioreale, una in quello di Pozzuoli, mentre a 4 sono stati concessi domiciliari.

Sono operatori socio sanitari che devono rispondere, in concorso fra loro, di maltrattamenti, continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza. L'inchiesta mostra reiterate e quotidiane condotte di umiliazione, minaccia, grave violenza fisica e psicologica nonche' molteplici episodi di deliberata indifferenza rispetto agli elementari bisogni di assistenza ai pazienti, di eta' compresa tra gli 80 e i 100 anni.

Tutto documentato da intercettazioni ambientali audio e video. Tre degli indagati avrebbero anche indebitamente percepito il reddito di cittadinanza (1 in forma diretta, 2 in maniera indiretta).