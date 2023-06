Bambina di un anno trovata morta in auto a Roma

AGI - Una drammatica fatalità. Sarebbe questa la pista più accreditata nella tragedia avvenuta questo pomeriggio alla Cecchignola, a Roma, dove una bimba è morta dimenticata in auto dai genitori in via dei Fucilieri.

Secondo quanto si apprende, il papà, un carabiniere che lavora presso una struttura alla Cecchignola, avrebbe accompagnato la figlia fino all'asilo, riservato ai dipendenti della struttura.

La mamma si è presentata intorno alle 14 per riprendere la bimba, ma le avrebbero detto che la figlia non era mai arrivata a scuola. Sarebbe uscita e l'avrebbe vista nell'auto. Sono arrivati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare.

L'autovettura è stata sequestrata dai carabinieri. A chiamare i soccorsi un passante che avrebbe visto la bambina nel veicolo. Il 118, intervenuto sul posto, avrebbe poi tentato di rianimarla, ma non ci sarebbe stato nulla da fare