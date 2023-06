New York fa causa a Hyundai e Kia, le auto "troppo facili da rubare"

AGI - New York City ha citato in giudizio Hyundai Motor Co e Kia Corp, accusando le case automobilistiche sudcoreane di negligenza e di creare problemi pubblici vendendo veicoli troppo facili da rubare.

La città più popolosa degli Stati Uniti si è unita a diverse altre grandi città che hanno citato in giudizio Hyundai e Kia per i furti, tra cui Baltimora, Cleveland, Milwaukee, San Diego e Seattle. New York ha denunciato l'incapacità delle case automobilistiche dal 2011 al 2022 di installare dispositivi antifurto chiamati immobilizzatori sulla maggior parte delle loro auto, che, a suo dire, "ha aperto le porte a furti di veicoli, episodi di criminalità, guida spericolata e danni pubblici" .

La città ha affermato che il numero di Hyundai e Kias rubate è raddoppiato lo scorso anno, seguito da una "esplosione virtuale di furti" nei primi quattro mesi del 2023 con 977 furti denunciati, rispetto ai 148 dello stesso periodo del 2022. Negli ultimi quattro mesi del 2022, invece, i furti di Hyundai sono passati da 12 a 104 a New York, mentre quelli di Kia sono balzati da 10 a 99 nello stesso periodo, sempre secondo il Dipartimento di Legge di New York.

In pratica alcuni modelli Hyundai e Kia sono vulnerabili ai furti in quanto utilizzano chiavi meccaniche invece di un portachiavi e non dispongono degli immobilizzatori presenti in altri veicoli. Un immobilizzatore ha un transponder nel portachiavi dell'auto che trasmette un codice quando l'auto viene avviata. L'auto non si avvia se non ha il codice giusto.

La città ha dichiarato in un comunicato che "intende ritenere le due società responsabili per essersi rifiutate di dotare alcuni modelli di entrambe le auto di misure antifurto standard a seguito di un'impennata dei furti di auto", aggiungendo che la mancanza di tali dispositivi nelle auto Hyundai e Kia è "quasi unica" tra i produttori.

Sempre secondo i legali, i ladri hanno imparato a rompere i coperchi di accensione dei veicoli Hyundai e Kia e sono ora in grado di bypassare la sequenza di accensione utilizzando qualsiasi dispositivo esterno a forma di USB.

Dal canto loro, Hyundai ha ammesso questi problemi con alcuni dei suoi modelli, ma ha sottolineato che i suoi veicoli sono pienamente conformi ai requisiti federali statunitensi. L'azienda ha dichiarato di aver adottato misure "complete" per assistere i propri clienti e che gli immobilizzatori sono di serie su tutti i veicoli prodotti dal novembre 2021 Ha inoltre fornito un aggiornamento del software a tutti i circa 4 milioni di veicoli sprovvisti di immobilizzatore per prevenire il popolare metodo di furto. Inoltre, sta fornendo gratuitamente i bloccasterzo ai proprietari dei veicoli interessati. Anche Kia sta adottando misure simili per oltre 3 milioni di proprietari di veicoli e ha dichiarato che le cause intentate dalle città statunitensi contro l'azienda sono "prive di fondamento".

Il mese scorso le due case automobilistiche hanno raggiunto un accordo per un'azione collettiva da 200 milioni di dollari per i furti, che hanno coinvolto circa 9 milioni di proprietari di veicoli negli Stati Uniti.

Gli analisti, come riporta il Financial Times, hanno notato che i furti di auto continuano nonostante gli aggiornamenti del software e che Hyundai e Kia potrebbero vedersi intentare altre cause da altre città statunitensi.

"Il problema influirà negativamente sull'immagine del marchio delle case automobilistiche, facendo sì che alcuni clienti evitino le auto Hyundai e Kia", ha dichiarato a FT Lee Hang-koo, consulente del Korea Automotive Technology Institute. "L'aumento delle spese legali e dei risarcimenti inciderà anche sulle loro finanze".