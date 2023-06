Una mamma sventa il rapimento di sua figlia di 5 mesi

AGI - Tenta di sottrarre una bimba di 5 mesi nel passeggino alla madre che era entrata in una chiesa. L'episodio è accaduto nel centro di Vercelli. Una mamma ha chiamato la polizia raccontando che una donna aveva cercato più volte di portarle via il passeggino con la sua bimba di 5 mesi, sostenendo che fosse sua figlia.

La mamma, vista l'insistenza della giovane donna, ha opposto resistenza, è riuscita a riprendere il passeggino ed è uscita dalla Chiesa chiedendo poi aiuto ai passanti. La mamma, sebbene molto spaventata è riuscita a descrivere con sufficiente precisione la giovane agli operatori di polizia arrivati rapidamente sul posto.

La ragazza è stata bloccata dopo pochi minuti in una via nei pressi della stessa chiesa. È stata poi portata in Questura e denunciata a piede libero per la tentata sottrazione della neonata.