A Padova il più grande Festival Lgbt italiano

AGI - Venerdì 9 giugno i cancelli della Fiera di Padova si apriranno ufficialmente per dare il via al Pride Village Virgo, il più grande (e di fatto l’unico) festival Lgbtq+ italiano, che giunge quest’anno alla XVI Edizione. Tre mesi di musica, teatro, cultura, divertimento e promozione dei diritti civili che vedranno i due palchi del festival ospitare personalità come Levante, Paola e Chiara, Ornella Muti, Laura Morante, Anna Foglietta Ennio Marchetto, Eva Robin’s e molti altri.

Il tutto in un’area esterna di 10.000 metri quadrati, un palco esterno di oltre 500 metri quadrati e dotato di copertura per scongiurare l’eventuale maltempo, e uno all’interno, climatizzato, che occupa un’area di 4000 metri quadrati.

"Anche quest’anno il Pride Village Virgo segna l’inizio dell’estate: apriamo questa sedicesima edizione con la consapevolezza della grande aspettativa del pubblico che ogni anno popola e vive questo spazio - dichiara Alessandro Zan, fondatore del Pride Village Virgo - Dal 2008 infatti il Village è cresciuto di anno in anno, fino a diventare il più importante festival Lgbtqia+ d’Italia, un primato che ci riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità. Sappiamo infatti che questo è certamente percepito come uno luogo di intrattenimento e spensieratezza, ma da sempre l’offerta culturale e di approfondimento politico ha reso il Pride un punto di riferimento per la difesa dei diritti di tutte le persone. Anche quest’anno dunque uniremo il divertimento con l’impegno, perché mai come ora si avverte il bisogno di tenere alta la bandiera delle battaglie di civiltà e uguaglianza".

Per propiziare la propria XVI edizione, il Pride Village Virgo ha voluto invitare come propria madrina d’eccezione Levante, cantautrice e scrittrice, considerata una dei pochi artisti nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop d’autore.