L'estate che non arriva

AGI - Una saccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centrale portando in Italia condizioni meteo instabili o a tratti anche perturbate. La prima settimana di giugno inizia così con piogge e temporali sparsi sulla nostra Penisola e nei prossimi giorni non andrà molto meglio.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano infatti ancora diversi giorni in compagnia dell'instabilità, soprattutto di stampo pomeridiano, con fenomeni anche intensi specie sulle zone interne.

Con l'arrivo del prossimo weekend un promontorio anticiclonico potrebbe rafforzarsi tra Mediterraneo occidentale ed Europa centrale portando un'attenuazione dell'instabilità anche per l'Italia.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, intense tra Romagna e Veneto. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali. In serata ancora precipitazioni su tutti i settori, più asciutto sulla Liguria.

Al Centro

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali, intensi in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse.

Al Sud e sulle isole

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con isolate piogge su Basilicata, Calabria e Isole Maggiori e asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo instabile con residue piogge su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo al Centro Sud, in lieve diminuzione al Nord; massime in generale calo, salvo una flessione positiva sulla Sardegna.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con piogge su Romagna e Triveneto, sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia su Alpi e Prealpi, fin verso le ore notturne.

Al Centro

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi tra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle isole

Al mattino cieli coperti con deboli piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio temporali tra Molise, Puglia, Campania e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori, tempo in progressivo miglioramento nella notte. Temperature minime in lieve calo; massime in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud.