Barca degli 007, al via una raccolta fondi per il comandante

AGI - Una serata per raccogliere fondi per Claudio Carminati, lo skipper della 'Good..uria', l'imbarcazione affondata nel lago Maggiore provocando la morte di sua moglie Anna, cittadina russa, di due agenti dell'Aise e di un pensionato del Mossad. A organizzarla è Gianluca Buson nel suo locale dove si svolge una cena benefica "per un caro amico che ha bisogno di noi perché è rimasto senza niente: senza l'amata moglie da appena due mesi, senza la barca che era anche la sua casa, senza il cane".

Il riscontro di presenze, riferisce, "è grande perché Claudio ha tante persone che gli vogliono bene". "Sono state scritte tante bugie in questi giorni - spiega all'AGI Buson -. Claudio è una persona perbene, pulita. L'unico suo peccato può essere stato, forse, quello dell'ingenuità. La stagione è appena iniziata, a bordo è salita tanta gente che non conosceva. Ma del resto, come poteva sapere che fossero agenti segreti? È come se io dovessi sapere cosa fa nella vita chi viene al mio ristorante".

L'intero ricavato dell'apeicena sarà consegnato a Carminati che non sarà presente, "è ancora troppo presto per lui stare in mezzo a cosi' tanta gente", spiega l'amico, "al funerale era distrutto". Anche in quell'occasione numerosi amici del comandante a bordo della quale c'erano agenti dei servizi italiani e del Mossad gli si erano stretti intorno nei momenti più difficili quando, accasciato sulla bara di legno della moglie, si disperava per la tragedia causata da un cielo all'improvviso indemoniato.

Proseguono intanto le operazioni di recupero della 'Good...uria'. In settimana, spiegano gli inquirenti, dovrebbe essere riportata a galla con una gru e l'aiuto di una piattaforma. Massimo riserbo sull'inchiesta della Procura di Busto Arsizio coordinata dal procuratore Carlo Nocerino e del pm Massimo De Filippo nella quale Carminati e' indagato per omicidio e naufragio colposi. Un articolo del giornale israeliano 'Haaretz' ipotizza che l'ex agente del Mossad annegato si trovasse a Sesto Calende per un'operazione "sulle armi iraniane" assieme agli altri passeggeri.