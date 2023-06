Un'altra barca ha rischiato di affondare per il vento sul Lago Maggiore

AGI - Ancora una imbarcazione in difficoltà sul lago Maggiore, venerdì sera nello specchio antistante l'isola Bella e Stresa. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania è intervenuta intorno alle 21, per soccorrere una persona che con la propria imbarcazione a causa del forte vento, che in quel momento si stava abbattendo sul lago Maggiore, era finita alla deriva. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto l'imbarcazione e il suo conduttore hanno provveduto a trainarla e ormeggiarla al porto di Laveno. La persona soccorsa non ha subito conseguenze.