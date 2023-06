Incendio in un palazzo a Colli Aniene a Roma, un morto e tre feriti gravi [video]

AGI - Una persona è morta nell'incendio che nel primo pomeriggio si è sviluppato in una palazzina in ristrutturazione in via Edoardo D'Onofrio, a Colli Aniene, a Roma.

Almeno sette persone sono rimaste ferite - tre in modo grave - e 10 intossicate. Sono state trasportate dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio e al Policlinico Umberto Primo.

Voglio uscire da casa" urlavano i residenti della palazzina andata a fuoco. "Chiamate i vigili del fuoco, uscite, uscite", rispondevano alcune persone in strada. Nelle immagini intenso fumo nero che fuoriesce dal palazzo.

Si tratta di un edificio sul quale si stanno svoglendo lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Alcune persone portate in salvo dai vigili del fuoco hanno complicazioni respiratorie per via del fumo. Altre sono al vaglio dei sanitari. Sul posto anche la polizia.