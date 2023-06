Fine settimana dominato dal tempo incerto

AGI - Una festa della Repubblica all'insegna dell'instabilità, con temporali sparsi e sprazzi di sereno.

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini con sconfinamenti verso le pianure specie sui settori centro-orientali. In serata ancora piogge e temporali sparsi possibili tra Alpi e Pianura Padana ma in esaurimento. -

Al Centro

Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, piu' asciutto sui settori costieri. In serata tempo nuovamente asciutto con ampie schiarite, salvo residue piogge sul Lazio.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulle zone interne Peninsulari.

Condizioni meteo che nel fine settimana non subiranno cambiamenti sostanziali con temperature in media o sopra la media su gran parte del continente europeo. L'anticiclone delle Azzorre continuerà a presenziare tra Islanda e Gran Bretagna manifestando i suoi massimi su questi settori (con valori di pressione fino a 1030 hPa). Qualche disturbo in più sarà possibile nella giornata di Sabato specie al nord Italia, dove infiltrazioni d'aria relativamente più fresca in quota porteranno piogge e temporali tra il mattino ed il pomeriggio. Domenica con l'ipotesi di un cavetto d'onda che potrebbe coinvolgere anche il centro-sud.