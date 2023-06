Uccide una donna a colpi di pistola, era una poliziotta che lavorava a Montecitorio

La 29enne, incinta di 7 mesi, uccisa perché aveva scoperto la relazione del compagno, Alessandro Impagnatiello, con un'altra. Il corpo nascosto in un'area verde a Senago. L'uomo, già trasferito in carcere, ha ammesso tutto alla pm che lo ha interrogato fino a tarda notte Troppi femminicidi in Italia, in cinque mesi uccise 47 donne