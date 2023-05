Non vuole mettere la museruola al cane e accoltella l'autista del bus

AGI - Un autista di bus del comune di Trieste sarebbe stato accoltellato questo pomeriggio intorno alle 18 da una donna di origini venezuelane con cittadinanza italiana che si trovava insieme a un uomo, un cubano con permesso di soggiorno.

All'origine dell'episodio, un diverbio nato a bordo della Linea 10 del bus, fra la coppia salita con un cagnolino di razza maltese, e il controllore che ha chiesto di mettere la museruola all'animale.

L'autista è intervenuto per difendere il controllore e in quel caso avrebbe subito l'aggressione con un coltello a serramanico da parte della donna riportando comunque ferite non gravi.