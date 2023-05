Uno studente ha accoltellato una professoressa ad Abbiategrasso

AGI - Uno studente di 16 anni ha ferito con un coltello una professoressa di 51 anni all'avambraccio in modo non grave. È successo intorno alle 8.20 all'istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano.

Il ragazzo, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza ferirne nessuno. Dalle prime testimonianze non risulta che siano stati sparati colpi con l'arma giocatolo a gas. Il 16enne non avrebbe né precedenti né problemi di natura psichica All'arrivo dei Carabinieri non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile.