Strade chiuse per il Giro, la polizia 'scorta' la sposa in chiesa

AGI - Vedere una sposa che raggiunge la chiesa a bordo di una 'Panda' della polizia è una scena piuttosto inusuale. Eppure è successo a Roma, con il centro storico interdetto da divieti stradali di ogni tipo per accogliere nel migliore dei modi i corridori del Giro d'Italia nell'arrivo ai Fori Imperiali.

Una donna, con il vestito nuziale, era diretta con la sua auto verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, dove la stavano attendendo tutti, amici, parenti e soprattutto il futuro sposo. La vettura, però, è rimasta bloccata a Largo di Torre Argentina, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Roma.

I poliziotti, che stavano effettuando una vigilanza nella zona, hanno notato la disperazione di questa donna vestita di bianco. E così l'hanno fatta salire sulla loro auto di servizio e l'hanno accompagnata in chiesa dove ha potuto dire il fatidico sì al futuro marito.

Ma ieri un'altra storia si è chiusa a lieto fine grazie alla polizia. In piazza Venezia, una signora di 87 anni, Adriana, che festeggiava il compleanno, era preoccupatissima all'idea di non riuscire a raggiungere la sua abitazione, poiché - bloccata la zona sempre per la corsa ciclistica - non c'era alcuna possibilità che passassero bus o taxi.

Per il caldo intenso, poi, l'anziana non era nemmeno in grado di camminare. E anche in quel caso, una pattuglia lì presente è intervenuta decidendo di accompagnare la signora che ha potuto, così, festeggiare i suoi 87 anni.