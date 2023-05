Tumori, a Paolo Belli assegnato il premio "Fabrizio Frizzi"

AGI - Sono stati quasi duecento, in tutta Italia, gli eventi legati alla celebrazione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, la manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale "Gigi Ghirotti" per promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarieta', la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo piu' giovarsi di cure destinate alla guarigione. L'appuntamento principale si e' svolto stamane nella hall del Policlinico Gemelli di Roma dove la giornata ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare della Diocesi d Roma e Delegato per la Pastorale Sanitaria, con l'accompagnamento del coro Vergine del Miracolo, diretto da Alessia Galli.

La manifestazione e' iniziata con i saluti istituzionali di Renato Balduzzi, Consigliere della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Antonio Gasbarrini, Preside della Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' Cattolica, Andrea Cambieri, Direttore Sanitario Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS , e Vincenzo Morgante, Presidente della Fondazione Gigi Ghirotti. Molto applaudito, il concerto dell'ensemble di clarinetti della banda musicale dell'Aeronautica Militare. Come da tradizione tanti personaggi pubblici e artisti si sono alternati sul palco nella hall del Gemelli per dare il loro contributo e far sentire la loro vicinanza ai malati nella Giornata del Sollievo. Tra questi il cantautore Paolo Belli, Rita Forte, Daniele Si Nasce, Gianfranco Lacchi, la giornalista e conduttrice Gabriella Facondo, i campioni dello sport Elisa Santoni, campionessa olimpica e mondiale di ginnastica ritmica, oggi preparatrice olimpica del CONI, e Paolo Pizzo, due volte campione del mondo di scherma, oggi ambasciatore AIRC.

A seguire c'è stata la cerimonia di consegna del Premio "Fabrizio Frizzi - l'Arte del Sollievo" promosso dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti assegnato quest'anno al musicista e conduttore televisivo Paolo Belli (che dal 2005 assieme a Milly Carlucci è uno dei protagonisti del programma Rai 'Ballando con le stelle') da parte dei vertici della Fondazione Ghirotti rappresentati da Fabrizio Siggia (Presidente esecutivo), Emilio Carelli (Past Presidente) e Vincenzo Morgante (Presidente).

Fabrizio Frizzi e' stato tra i piu' assidui partecipanti alle varie edizioni dell'evento in programma al Policlinico Gemelli, offrendo alle persone malate e agli operatori sanitari indimenticabili momenti di autentico sollievo. In sua memoria si decise di indire la consegna di una targa, offerta dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e dedicata a una personalita' del mondo dello spettacolo che si fosse distinta per la propria umanita' quale ambasciatrice della cultura del sollievo (nell'albo d'oro si segnalano la pianista Cristiana Pegoraro, Flavio Insinna e Milly Carlucci). "La Giornata del Sollievo e' un appuntamento significativo annuale - ha detto il presidente della Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, Vincenzo Morgante - che punta un faro di luce su quanto di buono venga fatto e su quanto ancora ci sia da fare perche' nessuno sia lasciato solo nel tunnel della malattia e sperimenti nella concretezza il sollievo dalla sofferenza". E poiche' anche un fiore puo' portare sollievo a chi soffre, Confagricoltura nazionale ha offerto nell'occasione 1.500 rose a ciascun degente ricoverato nei reparti del Policlinico Gemelli, un piccolo gesto per simboleggiare la vicinanza dell'Agricoltura italiana a chi soffre, proprio nel mese dedicato alla rosa.

Questi i vincitori della XIV edizione Concorso Nazionale "Un ospedale con piu' Sollievo": il Premio "Gigi Ghirotti" e' stato assegnato alla Scuola Ospedaliera Istituto Comprensivo "Angelini", Scuola Secondaria di Primo Grado Sezione Ospedaliera IRCCS "San Matteo", Classi I - II - III PAVIA; alla Scuola dell'Infanzia Primo Circolo Didattico - Sezione B Plesso "Poggio dei Pini" CAPOTERRA (Ca); alla Scuola Primaria Istituto Comprensivo "Francesco Negri" - Scuola Primaria "E. De Amicis", Classe 5a A BALZOLA (Al). Assegnato il Premio "Gesualdo Nosengo" alla Scuola Secondaria di Primo grado Istituto Comprensivo "Citta' dei Bambini" - Classe 3a C MENTANA (Rm). Il Premio "Anna Maria Verna" alla Scuola secondaria di secondo grado Istituto Istruzione Superiore "A.G. Bragaglia" - Classe 4a D Liceo Artistico FROSINONE. Il Premio "Alessandra Bisceglia" Universita' Valeria Maria Lucchetti Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma.

Nei giorni scorsi la figura del giornalista Gigi Ghirotti era stata ricordata, sempre su iniziativa della Fondazione a lui intitolata, al Ministero della Cultura nel corso di un incontro al quale hanno partecipato tra gli altri il ministro Gennaro Sangiuliano, il presidente della Ghirotti Vincenzo Morgante, i past president Bruno Vespa e Emilio Carelli, il direttore della Stampa Massimo Giannini, la direttrice RAI Giuseppina Paterniti, il direttore de Il Messaggero Massimo Martinelli, il giornalista e scrittore Alberto Sinigaglia e il Presidente dell'ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo.