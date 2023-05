Tromba d’aria sul Lago Maggiore. Si ribalta una barca turistica, un morto e quattro dispersi

AGI - Un morto e quattro dispersi. Questo il bilancio provvisorio dell'incidente verificatosi questa sera sul lago Maggiore, dove a causa di un violento temporale una barca con ventiquattro persone a bordo, 22 passeggeri e due persone di equipaggio si è ribaltata nelle acque tra Lisanza, nel Varesotto e Dormelletto nel Novarese. La barca era una "house boat" di 16 metri che aveva a bordo 24 persone (22 passeggeri più 2 di equipaggio): si tratterebbe, secondo quanto si è appreso, di una comitiva di turisti inglesi che stavano festeggiando un compleanno. Sono stati colti di sorpreso dal violento maltempo che si è abbattuto sul Verbano intorno alle 19. Il natante si è ribaltato e poi si è inabissato.

La vittima è un 53enne di cittadinanza straniera. Tra le persone che mancano ancora all'appello ci sarebbe anche una donna dell'equipaggio.

Secondo quanto si è appreso quattordici dei naufraghi sarebbero riusciti a raggiungere la località Piccaluga, e sono stati soccorsi: quattro di loro sono stati portati in ospedale, 3 in codice verde e una in codice giallo.

#Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza: salve 19 persone. Operazioni di ricerca in corso di alcune persone segnalate come disperse, #vigilidelfuoco al lavoro con soccorritori acquatici, sommozzatori, elicottero [#28maggio 20:45] pic.twitter.com/1cubDhLxg9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

La macchina dei soccorsi

E' imponente la macchina dei soccorsi mobilitata per il grave incidente nautico verificatosi questa sera nelle acque del Verbano. Sono 9 le ambulanze e un'automedica giunte a bordo lago, con l'ausilio dei carabinieri di Gallarate, della Guardia Costiera del lago Maggiore e dei vigili del fuoco di Varese. Sul posto ci sono gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo dell'elicottero "Drago 150" e il nucleo sommozzatori di Milano, oltre alla Guardia Costiera con moto d'acqua e Carabinieri. Sono stati allertati inoltri tutti i gruppi di soccorso della zona