Una donna è stata uccisa a colpi di lama nel Frusinate

AGI - Una 34enne di origini dominicane è stata trovata senza vita, sfigurata con numerosi colpi di lama sul volto e sul collo, in un appartamento di via Pascoli a Cassino. La morte è stata praticamente istantanea. A scoprire il cadavere è stata la donna delle pulizie. La polizia di Stato e la squadra mobile di Frosinone hanno avviato una indagine.

È in corso la visione delle telecamere di alcune attività commerciali presenti nei pressi del palazzo mentre la polizia sta cercando l'arma del delitto nei alcuni cassonetti posizionati in via Pascoli e nelle zone limitrofe.