Ressa nel Ravennate per vaccino anti-tetano

AGI - Momenti di tensione questa mattina in alcune zone alluvionate della Romagna dove si è creata ressa nei centri vaccinali dove è offerta la copertura antitetanica.

A Conselice, comune ancora in buona parte sott'acqua, centinaia di persone si sono assembrate per potersi vaccinare: si sono sentite urla e molti anziani erano sofferenti per l'attesa sotto il sole. Attorno alle 10.30 la fila è stata pero' smaltita grazie all'intervento dei volontari e sanitari di Ausl Romagna.

L'azienda sanitaria ha infatti invitato la cittadinanza a eseguire la profilassi in particolare a chi non ha mai ricevuto il siero o a chi l'ha fatto piu' di dieci anni fa. Ora si teme che non ci siano scorte sufficienti per immunizzare chi ne ha bisogno.